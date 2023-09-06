Сергей Собянин объявил о завершении строительства Солнцевской линии метро. В среду, 6 сентября, открыт финишный участок Солнцевской линии – от "Рассказовки" до "Аэропорта Внуково". Таким образом, метро впервые в России дошло до аэропорта.

Строительство участка со станциями "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" начали в октябре 2019 года. С вводом новых станций длина Солнцевской линии метро превысила 30 километров, теперь на ней располагаются 14 станций. На пути к аэропорту Внуково поезда сначала проезжают по метромосту, а затем после наземного участка уходят в тоннель.

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