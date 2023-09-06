Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 сентября, 12:45

Транспорт

Собянин объявил о завершении строительства Солнцевской линии метро

Собянин объявил о завершении строительства Солнцевской линии метро

Собянин поздравил коллектив ДГКБ им Сперанского со 100-летием больницы

Новости часа: Собянин поздравил коллектив ДГКБ им Сперанского со 100-летием больницы

Собянин: в ДГКБ им Сперанского ежегодно проходят лечение около 40 тыс детей

Собянин открыл флагманский центр ГКБ № 15 им Филатова

Собянин утвердил проекты благоустройства территорий вблизи станций МЦД-3

Более 30 субъектов РФ выразили желание внедрять у себя систему МЭШ – Собянин

Новости часа: Собянин открыл флагманский центр ГКБ № 15 им Филатова

Собянин открыл в ГКБ № 15 им Филатова флагманский центр экстренной помощи

Новости часа: Москва в три раза увеличила поддержку социальной сферы

Сергей Собянин объявил о завершении строительства Солнцевской линии метро. В среду, 6 сентября, открыт финишный участок Солнцевской линии – от "Рассказовки" до "Аэропорта Внуково". Таким образом, метро впервые в России дошло до аэропорта.

Строительство участка со станциями "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" начали в октябре 2019 года. С вводом новых станций длина Солнцевской линии метро превысила 30 километров, теперь на ней располагаются 14 станций. На пути к аэропорту Внуково поезда сначала проезжают по метромосту, а затем после наземного участка уходят в тоннель.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортметровидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика