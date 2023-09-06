Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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Новости

Новости

06 сентября, 11:30

Спорт

Новости часа: Собянин поздравил коллектив ДГКБ им Сперанского со 100-летием больницы

Новости часа: Собянин поздравил коллектив ДГКБ им Сперанского со 100-летием больницы

Собянин: в ДГКБ им Сперанского ежегодно проходят лечение около 40 тыс детей

Собянин открыл флагманский центр ГКБ № 15 им Филатова

Собянин утвердил проекты благоустройства территорий вблизи станций МЦД-3

Более 30 субъектов РФ выразили желание внедрять у себя систему МЭШ – Собянин

Новости часа: Собянин открыл флагманский центр ГКБ № 15 им Филатова

Собянин открыл в ГКБ № 15 им Филатова флагманский центр экстренной помощи

Новости часа: Москва в три раза увеличила поддержку социальной сферы

Новости часа: ИИ поможет выявлять заболевания на максимально ранних стадиях

Новости часа: Собянин открыл флагманский центр ГКБ № 15 им Филатова

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поздравил коллектив больницы имени Сперанского со 100-летним юбилеем клиники. Мэр пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Спецрейсы наземного транспорта, которые довозят детей до школ, возобновили работу в Москве. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Футбольную и волейбольную школы откроют на юго-востоке Москвы в 2024 году. Об этом заявил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

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