Новости часа: Собянин поздравил коллектив ДГКБ им Сперанского со 100-летием больницы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поздравил коллектив больницы имени Сперанского со 100-летним юбилеем клиники. Мэр пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Спецрейсы наземного транспорта, которые довозят детей до школ, возобновили работу в Москве. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Футбольную и волейбольную школы откроют на юго-востоке Москвы в 2024 году. Об этом заявил заммэра столицы Андрей Бочкарев.