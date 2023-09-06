06 сентября, 11:30Спорт
Новости часа: Собянин поздравил коллектив ДГКБ им Сперанского со 100-летием больницы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поздравил коллектив больницы имени Сперанского со 100-летним юбилеем клиники. Мэр пожелал успехов в дальнейшей деятельности.
Спецрейсы наземного транспорта, которые довозят детей до школ, возобновили работу в Москве. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.
Футбольную и волейбольную школы откроют на юго-востоке Москвы в 2024 году. Об этом заявил заммэра столицы Андрей Бочкарев.