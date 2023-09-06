Собянин утвердил проекты благоустройства территорий вблизи станций МЦД-3

Территории возле новых станций МЦД-3 благоустроят. О преображении пространства рядом со станциями Ховрино, Авиамоторная, Сортировочная и Грачевская рассказал в телеграм-канале Сергей Собянин.

Работы запланированы на участках от Боровской улицы до "Авиамоторной", а также – от МКАД до Фестивальной улицы. Там должны привести в порядок пешеходный мост через железнодорожные пути.

Между Ионинской и Золотой улицами построят новую переправу. В створе Ижорской улицы появится пешеходный переход через пути МЦД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.