Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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Новости

06 сентября, 08:00

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Собянин утвердил проекты благоустройства территорий вблизи станций МЦД-3

Собянин утвердил проекты благоустройства территорий вблизи станций МЦД-3

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Территории возле новых станций МЦД-3 благоустроят. О преображении пространства рядом со станциями Ховрино, Авиамоторная, Сортировочная и Грачевская рассказал в телеграм-канале Сергей Собянин.

Работы запланированы на участках от Боровской улицы до "Авиамоторной", а также – от МКАД до Фестивальной улицы. Там должны привести в порядок пешеходный мост через железнодорожные пути.

Между Ионинской и Золотой улицами построят новую переправу. В створе Ижорской улицы появится пешеходный переход через пути МЦД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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