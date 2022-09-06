Продукцию московских брендов будут рекламировать в столице – Собянин

В столице обновили программу "Сделано в Москве", которую запустили для поддержки предпринимателей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Теперь о товарах столичного производства рассказывают на медиаресурсе сделановмоскве.рф. С него же можно перейти на маркетплейс или сайт компании, чтобы сделать покупку. Уже сейчас на нем около 600 товаров. Список будет пополняться.

Программа "Сделано в Москве" поможет предпринимателям не только сохранить бизнес, но и развивать его. Планируется в дальнейшем запускать рекламу продукции на улицах города. А в перспективе будут создавать и торговые точки офлайн, и отдельные секции товаров на популярных маркетплейсах.

Чтобы стать участником программы, нужно подать заявку. Вся процедура от обращения до включения бренда в систему займет всего пару дней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.