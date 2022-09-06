Новости последнего часа: улицы в Раменках получили названия в честь отечественных актеров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Одиннадцать улиц в Раменках назвали в честь советских и российских актеров и режиссеров. Об этом рассказал Сергей Собянин.

К выходным в Москве потеплеет до 16 градусов, до 8 сентября погода будет "скучной". Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Московскую международную книжную ярмарку в этом году посетили 30 тысяч человек. Об этом заявили организаторы.