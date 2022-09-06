Новости часа: движение открыли по путепроводу над МКАД у пересечения с улицей Верхние Поля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение открыли по путепроводу над МКАД у пересечения с улицей Верхние Поля. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Фестиваль по случаю Дня города пройдет в Москве с 9 по 11 сентября. Об этом рассказал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Вертолет доставил пострадавших на Ключевском вулкане туристов в Петропавловск-Камчатский. Об этом заявили власти края.