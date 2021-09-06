Праздничный фейерверк запустят в Москве в честь дня города. Об этом сообщил глава столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что крупные мероприятия в Москве проводить не планируют из-за ситуации с COVID-19.

День города отпразднуют 11 и 12 сентября. Мэр рассказал, что в этом году в парке "Зарядье" пройдет концерт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Также в городе открыты площадки фестиваля "Цветочный джем", где можно полюбоваться инсталляциями цветов, деревьев, дизайнерских проектов в области ландшафта.