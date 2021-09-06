Собянин отметил высокую степень строительной готовности Северо-Восточной хорды

Сергей Собянин открыл движение по участку Северо-Восточной хорды (СВХ) между Открытым и Ярославским шоссе с транспортной развязкой на проспекте Мира.

"СВХ является крупнейшей городской магистралью. Она соединяет семь крупных городских магистралей и 15 улиц, проходит от Бусиновской развязки до Косинской развязки до Некрасовки. То есть от Санкт-Петербургской платной дороги до строящейся дороги на Казань. До 23 года мы вместе с коллегами из министерства транспорта соединяем новую строящуюся дорогу на Казань и СВХ в районе Некрасовки, но сама городская магистраль заработает в следующем году в полном объеме", – сказал Собянин.

В настоящее время строительство Северо-Восточной хорды завершено на 80%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.