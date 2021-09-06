Собянин открыл движение по участку СВХ между Открытым и Ярославским шоссе

Сергей Собянин открыл еще один участок Северо-Восточной хорды в Москве. Он соединяет Открытое и Ярославское шоссе с развязкой на пересечении хорды с проспектом Мира.

Попасть на Ярославку теперь можно без заезда на МКАД и Третье транспортное кольцо.

Подробнее о том, когда полностью откроют всю хорду и какие маршруты уже появились у водителей, – в эфире телеканала Москва 24.