Собянин возложил цветы к памятнику 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения

Сергей Собянин возложил цветы к памят­нику бойцам 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения. Он был установлен в парке "Акведук" и получил название "Плечом к плечу".

Увековечить память защитников Москвы попросили потомки героев-ростокинцев. 2 июля была объявлена мобилизация среди рабочих. В этом году героическим событиям исполняется 80 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.