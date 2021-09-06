Собянин отметил высокую степень строительной готовности Северо-Восточной хорды

В столице запустили движение по новому участку Северо-Восточной хорды между Открытым и Ярославским шоссе. Дал этому старт Сергей Собянин.

Теперь миллионы жителей восточных районов могут без проблем выехать на Ярославское шоссе, минуя МКАД и Третье транспортное кольцо.

"Сегодня открыты еще два участка, соединяющие Открытое шоссе и Ярославку. И остался внутри города один участок – это участок, соединяющий Дмитровку и Ярославку, который мы должны запустить в следующем году. И Северо-Восточная хорда будет готова", – сказал Собянин.

В настоящее время строительство Северо-Восточной хорды завершено на 80%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.