Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды от Ярославского до Открытого шоссе

Сергей Собянин открыл движение по участку Северо-Восточной хорды (СВХ) между Открытым и Ярославским шоссе с транспортной развязкой на проспекте Мира.

"Сегодня открыты еще два участка, соединяющие Открытое шоссе и Ярославку. И остался внутри города один участок – это участок, соединяющий Дмитровку и Ярославку, который мы должны запустить в следующем году. И Северо-Восточная хорда будет готова", – сказал мэр.

Собянин отметил, что до 2023 года Северо-Восточная хорда соединится в районе Некрасовки со строящейся дорогой на Казань. Сама городская магистраль заработает в следующем году в полном объеме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.