Собянин: более 700 тыс исследований проведено в эндоскопических центрах Москвы

Первому эндоскопическому центру Москвы исполнилось 4 года. Он открылся на базе Боткинской больницы, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В настоящее время в городе функционируют еще 3 современных центра для проведения подобных обследований: в больнице имени Буянова, "Коммунарке" и центре Логинова.

Мэр уточнил, что специалисты этих учреждений уже провели свыше 700 тысяч исследований, в рамках которых выявили рак на нулевой или ранней стадии у более чем 4 тысяч человек.

