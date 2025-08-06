Собянин открыл первый флагманский МФЦ для регистрации самоходной техники

В Москве открылся первый в России флагманский центр для регистрации самоходной техники. Новый МФЦ на западе столицы был открыт Сергеем Собяниным и министром сельского хозяйства Оксаной Лут.

Все услуги здесь предоставляются в режиме одного окна: владельцы техники могут поставить транспорт на учет, пройти техосмотр, сдать экзамены и получить права за один визит. Ранее на оформление уходило несколько дней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.