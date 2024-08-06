Новости часа: Собянин принял решение о выделении гранта Сеченовскому университету

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Первый МГМУ имени Сеченова получил грант на подготовку медицинских инженеров и техников. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Первый этап реализации программы реновации уже завершен в 47 районах города. Об этом сообщила пресс-служба комитета государственного строительного надзора Москвы.

Театр на Малой Ордынке покажет премьеру спектакля "Мастер и Маргарита" в новом прочтении. Об этом сообщил художественный руководитель театра Евгений Герасимов.

