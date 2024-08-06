Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 августа, 23:55

Новости

Новости часа: Собянин принял решение о выделении гранта Сеченовскому университету

Новости часа: Собянин принял решение о выделении гранта Сеченовскому университету

Новости часа: Собянин увеличил нормативы финансирования школ и детских садов

Собянин увеличил нормативы финансирования школ и детских садов

Собянин одобрил три проекта по программе создания мест приложения труда

Собянин открыл новое здание Первого апелляционного суда в столице

Собянин принял решение о выделении гранта Сеченовскому университету

Собянин увеличил нормативы финансирования школ и детских садов

Новости часа: доля новых поездов на Замоскворецкой линии метро приближается к 20%

Сергей Собянин открыл новое здание Первого апелляционного суда в Очаково-Матвеевском

Новости часа: на северо-западе Москвы появятся новые школы, детсады и спорткомплексы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Первый МГМУ имени Сеченова получил грант на подготовку медицинских инженеров и техников. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Первый этап реализации программы реновации уже завершен в 47 районах города. Об этом сообщила пресс-служба комитета государственного строительного надзора Москвы.

Театр на Малой Ордынке покажет премьеру спектакля "Мастер и Маргарита" в новом прочтении. Об этом сообщил художественный руководитель театра Евгений Герасимов.

Читайте также
мэр МосквымедицинаобразованиегородреновациякультуратеатрвидеоДарья Крамарова
Фестиваль «Солома» в саду «Эрмитаж»
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика