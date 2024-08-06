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Новости

06 августа, 22:00

Новости

Новости часа: Собянин увеличил нормативы финансирования школ и детских садов

Новости часа: Собянин увеличил нормативы финансирования школ и детских садов

Собянин увеличил нормативы финансирования школ и детских садов

Собянин одобрил три проекта по программе создания мест приложения труда

Собянин открыл новое здание Первого апелляционного суда в столице

Собянин принял решение о выделении гранта Сеченовскому университету

Собянин увеличил нормативы финансирования школ и детских садов

Новости часа: доля новых поездов на Замоскворецкой линии метро приближается к 20%

Сергей Собянин открыл новое здание Первого апелляционного суда в Очаково-Матвеевском

Новости часа: на северо-западе Москвы появятся новые школы, детсады и спорткомплексы

Сергей Собянин осмотрел новое здание Первого апелляционного суда общей юрисдикции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Нормативы подушевого финансирования школ и детских садов будут увеличены. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

В первые дни работы форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" посетили более 700 тысяч человек, сообщили в пресс-службе столичного комитета по туризму

Более 30% от месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы, сообщили в комплексе городского хозяйства.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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