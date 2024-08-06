Новости часа: Собянин увеличил нормативы финансирования школ и детских садов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Нормативы подушевого финансирования школ и детских садов будут увеличены. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

В первые дни работы форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" посетили более 700 тысяч человек, сообщили в пресс-службе столичного комитета по туризму

Более 30% от месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы, сообщили в комплексе городского хозяйства.

