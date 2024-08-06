Собянин увеличил нормативы финансирования школ и детских садов

Нормативы подушевого финансирования школ и детских садов будут увеличены за счет средств столичного бюджета. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин. Так, с 1 сентября норматив на учащихся с первого по четвертые классы составит 147,8 тысячи рублей в год, с пятых по девятые классы – 166,5 тысячи рублей, а для 10–11-х классов – 186,9 тысячи рублей. Нормативные затраты на воспитанника дошкольного отделения увеличат до 219,6 тысячи рублей.

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