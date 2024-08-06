06 августа, 19:15Новости
Собянин одобрил три проекта по программе создания мест приложения труда
В столице появится еще три крупных промышленных объекта. Постановление об этом подписал Сергей Собянин.
Строительство начнется с использованием частных инвестиций по городской программе создания мест приложения труда. В ТиНАО возведут завод крупномодульного домостроения общей площадью почти 130 тысяч квадратных метров и логистический парк площадью порядка 27 тысяч "квадратов".
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