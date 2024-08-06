Новости часа: доля новых поездов на Замоскворецкой линии метро приближается к 20%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Доля новых поездов на Замоскворецкой линии метро приближается к 20%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Работы по замене систем отопления в рамках капремонта завершат до 25 августа. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Дождь и грозу спрогнозировали в Москве вечером 6 августа. О погодных условиях предупредили в столичном комплексе горхозяйства.