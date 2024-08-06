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Новости

06 августа, 16:45

Новости

Новости часа: доля новых поездов на Замоскворецкой линии метро приближается к 20%

Новости часа: доля новых поездов на Замоскворецкой линии метро приближается к 20%

Сергей Собянин открыл новое здание Первого апелляционного суда в Очаково-Матвеевском

Новости часа: на северо-западе Москвы появятся новые школы, детсады и спорткомплексы

Сергей Собянин осмотрел новое здание Первого апелляционного суда общей юрисдикции

Собянин: на Замоскворецкую линию метро вышел 20-й поезд серии "Москва-2024"

Собянин: с 2011 года в Москве восстановили и благоустроили более 60 усадеб

Сергей Собянин: реконструкция Сельскохозяйственной улицы завершится в 2025 году

Собянин: около 3 тыс семей в СЗАО получили современные квартиры по реновации

Новости часа: более 20 энергоподстанций реконструируют в Москве в этом году

Новости часа: новую хордовую магистраль сформируют на северо-востоке Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Доля новых поездов на Замоскворецкой линии метро приближается к 20%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Работы по замене систем отопления в рамках капремонта завершат до 25 августа. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Дождь и грозу спрогнозировали в Москве вечером 6 августа. О погодных условиях предупредили в столичном комплексе горхозяйства.

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