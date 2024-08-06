Сергей Собянин открыл новое здание Первого апелляционного суда в Очаково-Матвеевском

Первый апелляционный суд общей юрисдикции переехал в новое здание в районе Очаково-Матвеевское. В церемонии открытия принял участие Сергей Собянин.

Известно, что помещения проектировали по правилам судебной системы. Отличительная особенность здания заключается в трех независимых главных входах: для представителей судебной системы, конвойной службы и посетителей.

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