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06 августа, 16:15

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Сергей Собянин открыл новое здание Первого апелляционного суда в Очаково-Матвеевском

Сергей Собянин открыл новое здание Первого апелляционного суда в Очаково-Матвеевском

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Первый апелляционный суд общей юрисдикции переехал в новое здание в районе Очаково-Матвеевское. В церемонии открытия принял участие Сергей Собянин.

Известно, что помещения проектировали по правилам судебной системы. Отличительная особенность здания заключается в трех независимых главных входах: для представителей судебной системы, конвойной службы и посетителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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