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06 августа, 08:45

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Собянин: с 2011 года в Москве восстановили и благоустроили более 60 усадеб

Собянин: с 2011 года в Москве восстановили и благоустроили более 60 усадеб

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Более 60 усадеб и восемь усадебных комплексов привели в порядок в столице с начала масштабных реставрационных работ в 2011 году. Об этом в своем личном блоге написал Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, популярность таких мест в столице растет во многом благодаря богатой культурной программе и городским фестивалям. Среди самых узнаваемых – фестиваль "Усадьбы Москвы". Его третий сезон в данный момент проходит на 40 площадках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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