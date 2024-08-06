06 августа, 08:45Новости
Собянин: с 2011 года в Москве восстановили и благоустроили более 60 усадеб
Более 60 усадеб и восемь усадебных комплексов привели в порядок в столице с начала масштабных реставрационных работ в 2011 году. Об этом в своем личном блоге написал Сергей Собянин.
По словам мэра Москвы, популярность таких мест в столице растет во многом благодаря богатой культурной программе и городским фестивалям. Среди самых узнаваемых – фестиваль "Усадьбы Москвы". Его третий сезон в данный момент проходит на 40 площадках.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.