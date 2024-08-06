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06 августа, 06:45

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Сергей Собянин: реконструкция Сельскохозяйственной улицы завершится в 2025 году

Сергей Собянин: реконструкция Сельскохозяйственной улицы завершится в 2025 году

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Сергей Собянин: реконструкция Сельскохозяйственной улицы завершится в 2025 году

На северо-востоке столицы построят новую хорду. Магистраль свяжет Московский скоростной диаметр, Алтуфьевское, Дмитровское шоссе и Московскую кольцевую автодорогу. Проект реализуют в три этапа. Начали с реконструкции Сельскохозяйственной улицы, которую планируют завершить в следующем году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Вторым этапом станет строительство путепровода через железнодорожные пути, который соединит Костромскую улицу и Юрловский проезд. А на третьем этапе построят новый участок магистрали Северный – Отрадное, от Череповецкой улицы до Алтуфьевского шоссе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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