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11:15

Транспорт

Бесплатный интернет работает во всех вагонах метро, на МЦК и МЦД – Собянин

Бесплатный интернет работает во всех вагонах метро, на МЦК и МЦД – Собянин

Собянин рассказал, как изменилась скорость мобильного интернета в столичном метро

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Более чем в 40 раз выросла скорость мобильного интернета в метро за последние 12 лет. Об этом рассказал на своей странице в соцсетях Сергей Собянин.

Градоначальник обратил внимание, что качество мобильной связи на БКЛ является одним из лучших в мире на сегодняшний день. Кроме того, в городском транспорте работает и бесплатная беспроводная сеть. Подключиться к ней можно во всех вагонах метро, на МЦД и МЦК.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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