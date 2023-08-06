10:45Транспорт
Собянин рассказал, как изменилась скорость мобильного интернета в столичном метро
Более чем в 40 раз выросла скорость мобильного интернета в метро за последние 12 лет. Об этом рассказал на своей странице в соцсетях Сергей Собянин.
Как отметил мэр столицы, к установке необходимого оборудования на строящихся станциях приступают за полгода до открытия. Кроме того, в городском транспорте работает и бесплатная беспроводная сеть. Подключиться к ней можно во всех вагонах метро, на МЦД и МЦК.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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