Почти миллион человек посетили фестиваль "Московское варенье". Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в телеграме.

Фестиваль стартовал в столице неделю назад. По городу раскинулись два десятка площадок, где можно попробовать 300 видов джемов и варенья. В меню и классическое ягодное угощение, и десерты оригинальной рецептуры. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.