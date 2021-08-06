В рамках строительства Юго-Восточной хорды выполнено порядка 40% запланированных работ

В рамках строительства Юго-Восточной хорды выполнено уже порядка 40% запланированных работ. Общая готовность участка от Рязанского проспекта по ТТК достигла уже 88%. Об этом заявил Сергей Собянин.

Мэр открыл путепровод на участке Юго-Восточной хорды от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца. Он напомнил, что строительство хорды ведется поэтапно.

Собянин рассказал, что новая хорда соединит Южную рокаду, Северо-Восточную хорду и протянется от Щербинки практически до шоссе Энтузиастов. Прямой ход магистрали составляет 28 километров, а с учетом съездов и заездов эта цифра вырастает до 100 километров.

Ожидается, что проект поможет со сложной дорожной ситуацией на юго-востоке столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.