Собянин открыл путепровод на участке ЮВХ от Рязанского проспекта до ТТК

Сергей Собянин открыл путепровод на участке Юго-Восточной хорды от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца (ТТК).

Мэр напомнил, что строительство Юго-Восточной хорды ведется поэтапно.

Собянин рассказал, что новая хорда соединит Южную рокаду, Северо-Восточную хорду и протянется от Щербинки практически до шоссе Энтузиастов. Прямой ход магистрали составляет 28 километров, а с учетом съездов и заездов эта цифра вырастает до 100 километров.

Ожидается, что проект поможет со сложной дорожной ситуацией на юго-востоке столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.