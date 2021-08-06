Собянин открыл путепровод на участке Юго-Восточной хорды от Рязанского проспекта до ТТК

Сергей Собянин открыл путепровод на участке Юго-Восточной хорды от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца.

Мэр напомнил, что строительство Юго-Восточной хорды ведется поэтапно.

"Это один из первых таких объектов – эстакада, которая улучшит движение Нижегородского района, района Печатники и еще ряда районов Москвы. Сооружение очень сложное, является одним из этапов строительства Юго-Восточной хорды, но спасибо строителям. Ко дню своего профессионального праздника досрочно сдали этот объект, очень важный и нужный", – добавил градоначальник.