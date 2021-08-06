Собянин открыл путепровод на участке ЮВХ от Рязанского проспекта до ТТК

Сергей Собянин открыл путепровод на участке Юго-Восточной хорды от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца.

Он обеспечит комфортный съезд с ТТК на Новохохловскую улицу к одноименному транспортно-пересадочному узлу, а также к предприятиям, расположенным в близлежащей производственной зоне. Проще будет добраться и к жилым кварталам, строящимся в районе Нижегородской улицы.

Строительство юго-восточной хорды, по словам Собянина, завершено на 40%. Полностью магистраль откроют в 2023 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.