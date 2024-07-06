Военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве в 2024 году. На Красной площади выступят оркестры Минобороны, Росгвардии, МЧС, ФСБ и ФСО России. Об этом сообщил Сергей Собянин.

На мероприятие выделили грант из городского бюджета. Помимо выступлений в центре столицы, музыканты также сыграют в городских парках, скверах и аллеях. Фестиваль проведут в шестнадцатый раз.

С 2007 года в нем приняли участие более 160 коллективов из 60 стран мира. При этом посетителей насчитывалось свыше 860 тысяч. В этом году тема события – "Защитникам Отчества посвящается!". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.