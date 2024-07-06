Собянин заявил о запуске льготного кредитования для строительства спортобъектов

В Москве запустят программу льготного кредитования для инвесторов, которые строят спортивные объекты. Это могут быть футбольные манежи, крытые катки и теннисные корты, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Ставка по такому займу составит всего 3%, а максимальный размер кредита – 500 миллионов рублей. Условия для льготного кредита: компания должна быть зарегистрирована в столице, работать больше года, не иметь долгов по налогам, число штатных сотрудников не должно быть меньше пяти.

Ожидается, что благодаря запуску программы в течение шести лет в городе построят 300 спортивных объектов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.