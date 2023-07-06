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06 июля, 22:00

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Собянин поздравил сотрудников московского транспорта с профессиональным праздником

Собянин поздравил сотрудников московского транспорта с профессиональным праздником

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Сергей Собянин поздравил сотрудников московского транспорта с профессиональным праздником.

На сегодня в этой сфере трудится свыше 200 тысяч специалистов. Реализуется целый ряд проектов мирового уровня. Запущены МЦК и МЦД, Большая кольцевая линия.

Собянин также наградил сотрудников московского транспорта. Кроме того, для них организовали концерт. Дата самого мероприятия приурочена к началу запуска первого общественного транспорта в столице. Это произошло 7 июля 1872 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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