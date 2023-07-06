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Новости

06 июля, 15:00

Общество

Новости часа: Собянин открыл новый электробусный парк в Митине

Новости часа: Собянин открыл новый электробусный парк в Митине

Три поликлиники открылись в СВАО и ЗАО после капремонта – Собянин

Новости часа: три поликлиники открылись в СВАО и ЗАО после капремонта

Новости часа: Собянин сообщил о поставке 40 вагонов "Москва-2020" столичному метро

Парк столичного метрополитена пополнили еще 40 вагонов "Москва-2020" – Собянин

Собянин рассказал о первых итогах работы регулярного маршрута электросудов по Москве-реке

Собянин рассказал, как "рублевая" программа помогает сохранять исторический облик Москвы

Собянин: за две недели новые электросуда перевезли по Москве-реке более 22 тыс пассажиров

Собянин сообщил о ходе строительства Северного дублера Кутузовского проспекта

Собянин встретился с участниками проекта "Поезд Памяти" в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый электробусный парк открыли в районе Митино, рассказал Сергей Собянин. Единовременно в нем смогут обслуживаться до 300 электробусов.

Москвичам начали раздавать воду на автовокзалах, в метро и на причалах из-за жары. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

В ночь на пятницу, 7 июля, в Москве обещают грозу, град, ливни и усиление ветра до 20 метров в секунду. Это данные МЧС.

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