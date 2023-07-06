06 июля, 15:00Общество
Новости часа: Собянин открыл новый электробусный парк в Митине
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый электробусный парк открыли в районе Митино, рассказал Сергей Собянин. Единовременно в нем смогут обслуживаться до 300 электробусов.
Москвичам начали раздавать воду на автовокзалах, в метро и на причалах из-за жары. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.
В ночь на пятницу, 7 июля, в Москве обещают грозу, град, ливни и усиление ветра до 20 метров в секунду. Это данные МЧС.