Новости часа: Собянин открыл новый электробусный парк в Митине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый электробусный парк открыли в районе Митино, рассказал Сергей Собянин. Единовременно в нем смогут обслуживаться до 300 электробусов.

Москвичам начали раздавать воду на автовокзалах, в метро и на причалах из-за жары. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

В ночь на пятницу, 7 июля, в Москве обещают грозу, град, ливни и усиление ветра до 20 метров в секунду. Это данные МЧС.