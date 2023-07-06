Три поликлиники открылись в СВАО и ЗАО после капремонта – Собянин

Три поликлиники открыли в Москве после капитального ремонта. Расположены они на северо-востоке и западе города, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В общей сложности медицинскую помощь там получают почти 47 тысяч детей и взрослых. Теперь их обслуживают по новому московскому стандарту. Это значит, что врачи ведут прием в современных зданиях с использованием нового оборудования. В филиалах работают востребованные специалисты, чтобы за консультацией узкопрофильного врача не нужно было далеко ехать. Расширили и диагностические возможности.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.