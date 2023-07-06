Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:30

Город

Три поликлиники открылись в СВАО и ЗАО после капремонта – Собянин

Три поликлиники открылись в СВАО и ЗАО после капремонта – Собянин

Новости часа: три поликлиники открылись в СВАО и ЗАО после капремонта

Новости часа: Собянин сообщил о поставке 40 вагонов "Москва-2020" столичному метро

Парк столичного метрополитена пополнили еще 40 вагонов "Москва-2020" – Собянин

Собянин рассказал о первых итогах работы регулярного маршрута электросудов по Москве-реке

Собянин рассказал, как "рублевая" программа помогает сохранять исторический облик Москвы

Собянин: за две недели новые электросуда перевезли по Москве-реке более 22 тыс пассажиров

Собянин сообщил о ходе строительства Северного дублера Кутузовского проспекта

Собянин встретился с участниками проекта "Поезд Памяти" в Москве

Собянин сообщил о ходе строительства Северного дублера Кутузовского проспекта

Три поликлиники открыли в Москве после капитального ремонта. Расположены они на северо-востоке и западе города, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В общей сложности медицинскую помощь там получают почти 47 тысяч детей и взрослых. Теперь их обслуживают по новому московскому стандарту. Это значит, что врачи ведут прием в современных зданиях с использованием нового оборудования. В филиалах работают востребованные специалисты, чтобы за консультацией узкопрофильного врача не нужно было далеко ехать. Расширили и диагностические возможности.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородмедицинавидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика