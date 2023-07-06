Новости часа: Собянин сообщил о поставке 40 вагонов "Москва-2020" столичному метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Парк столичного метрополитена в июне пополнили еще 40 вагонов "Москва-2020". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Курс рубля снижается под влиянием динамики внешней торговли. Об этом рассказали в Центробанке РФ.

В Москве действует экстренное предупреждение из-за сильной жары. Температура может подняться до 31 градуса, сообщили в МЧС.