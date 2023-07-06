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Общество

Новости часа: Собянин сообщил о поставке 40 вагонов "Москва-2020" столичному метро

Новости часа: Собянин сообщил о поставке 40 вагонов "Москва-2020" столичному метро

Парк столичного метрополитена пополнили еще 40 вагонов "Москва-2020" – Собянин

Собянин рассказал о первых итогах работы регулярного маршрута электросудов по Москве-реке

Собянин рассказал, как "рублевая" программа помогает сохранять исторический облик Москвы

Собянин: за две недели новые электросуда перевезли по Москве-реке более 22 тыс пассажиров

Собянин сообщил о ходе строительства Северного дублера Кутузовского проспекта

Собянин встретился с участниками проекта "Поезд Памяти" в Москве

Собянин сообщил о ходе строительства Северного дублера Кутузовского проспекта

Новости часа: дорожную сеть реконструируют у Северного дублера Кутузовского проспекта

Собянин рассказал о ходе строительства Северного дублера Кутузовского проспекта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Парк столичного метрополитена в июне пополнили еще 40 вагонов "Москва-2020". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Курс рубля снижается под влиянием динамики внешней торговли. Об этом рассказали в Центробанке РФ.

В Москве действует экстренное предупреждение из-за сильной жары. Температура может подняться до 31 градуса, сообщили в МЧС.

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