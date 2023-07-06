11:15Транспорт
Парк столичного метрополитена пополнили еще 40 вагонов "Москва-2020" – Собянин
В июне 40 современных вагонов "Москва-2020" поступили в метро столицы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.
Подземку обновляют инновационными российскими составами. Парк Кольцевой линии и БКЛ укомплектован на 100%, а на Калужско-Рижской линии заменили уже половину устаревших поездов.
Всего с января приняли свыше 140 вагонов, а до конца года планируется закупить около 300. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.