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Транспорт

Парк столичного метрополитена пополнили еще 40 вагонов "Москва-2020" – Собянин

Парк столичного метрополитена пополнили еще 40 вагонов "Москва-2020" – Собянин

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В июне 40 современных вагонов "Москва-2020" поступили в метро столицы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Подземку обновляют инновационными российскими составами. Парк Кольцевой линии и БКЛ укомплектован на 100%, а на Калужско-Рижской линии заменили уже половину устаревших поездов.

Всего с января приняли свыше 140 вагонов, а до конца года планируется закупить около 300. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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