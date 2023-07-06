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Собянин рассказал, как "рублевая" программа помогает сохранять исторический облик Москвы

Собянин рассказал, как "рублевая" программа помогает сохранять исторический облик Москвы

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22 памятника архитектуры спасли от гибели в Москве благодаря программе "1 рубль за квадратный метр в год", сообщил Сергей Собянин. Ее разработали в 2012 году.

Ее суть в том, что инвесторы арендуют здания, приводят их в порядок и сразу после окончания реставрации арендная плата снижается в соответствии с названием программы. Например, офисные здания в данный момент расположены в доме купца Николая Баулина XIX века, в городской усадьбе Андрея Сытина, уцелевшей еще в пожаре 1812 года, в трехэтажном особняке Московской межевой канцелярии.

В данное время работы ведут еще на 11 объектах. Один из самых интересных – водонапорная башня на станции Москва-Товарная Рязано-Уральской железной дороги. Предполагают, что там будет административное помещение. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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