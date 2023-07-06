Собянин сообщил о ходе строительства Северного дублера Кутузовского проспекта

Проехать по Северному дублеру Кутузовского проспекта можно будет уже в этом году. Там завершаются строительно-монтажные работы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Новая 20-километровая магистраль начинается у комплекса "Москва-Сити", проходит через западные районы города, а после пересечения МКАД вливается в уже существующий северный обход Одинцово до трассы М1. Около трети дублера прокладывают под землей.

Ожидается, что новая трасса улучшит транспортную доступность районов, в которых проживают около двух миллионов человек. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.