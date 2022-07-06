Москва и "КамАЗ" займутся производством современных легковых автомобилей

Правительство Москвы будет производить современные автомобили совместно с "КамАЗом". Было подписано соглашение о разработке российских машин из отечественных компонентов. Производство организуют с нуля из-за политики бывшего владельца завода.

Минимум 600 автомобилей соберут на заводе "Москвич" до конца 2022 года, треть из которых будут электрическими. Совместное автопроизводство правительства Москвы и "КамАЗа" обеспечит создание около 40 тысяч рабочих мест.

Позднее стало известно, что Минпромторг поддержит производство автомобилей на заводе "Москвич". Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров заявил, что локализация производства компонентов транспортного средства может быть реализована за счет льготных займов по программе Фонда развития промышленности.

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