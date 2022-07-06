Правительство Москвы подписало соглашение с "КамАЗом" о производстве автомобилей

Приоритетом завода "Москвич" станет производство электромобилей. Московское правительство и "КамАЗ" подписали соглашение о разработке современной российской машины из отечественных компонентов. Производство придется начинать практически с нуля из-за политики бывшего владельца завода.

Как рассказал Сергей Собянин, для его успешной реализации столица должна стать одной из базовых площадок производства электродвигателей и комплектующих.

Позднее стало известно, что Минпромторг поддержит производство автомобилей на заводе "Москвич". Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров заявил, что локализация производства компонентов транспортного средства может быть реализована за счет льготных займов по программе Фонда развития промышленности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.