Новости последнего часа: новый завод "Москвич" обеспечит работой около 40 тыс человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый завод "Москвич" обеспечит работой около 40 тысяч человек. Об этом заявил Сергей Собянин.

Годовой план по вводу недвижимости в Москве выполнен более чем на 60%. Об этом заявили в Стройкомплексе.

Минздрав РФ рекомендовал регионам полностью возобновить оказание плановой медпомощи. К работе должны вернуться, в том числе и те стационары, которые были перепрофилированы для лечения больных COVID-19.