Москва и "КамАЗ" займутся производством современных легковых автомобилей

Приоритетом завода "Москвич" станет производство электромобилей. 6 июля московское правительство и "КамАЗ" подписали соглашение о разработке современной российской машины из отечественных компонентов. Производство придется начинать практически с нуля из-за политики бывшего владельца завода.

Когда начнут собирать первые машины? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.