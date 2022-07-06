Новости последнего часа: заявки на надомное соцобслуживание перевели в онлайн в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, заявки на надомное и стационарное социальное обслуживание можно будет подать онлайн. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Аэрацию из-за жары в Москве проведут три раза 6 июля. В прогнозе ожидается до 30 градусов, сообщили комунальщики.

Посольству Великобритании в Москве присвоили новый адрес на площади ЛНР. Об этом заявили в мэрии.