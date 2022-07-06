Собянин перевел в онлайн оформление заявок для получения социальных услуг на дому

Теперь заявления на надомное и стационарное соцобслуживание можно подать онлайн. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Раньше москвичам приходилось самостоятельно предоставлять данные через центры госуслуг. Сейчас же эту информацию достаточно внести в интерактивную форму через личный кабинет на mos.ru. При этом возможность подать документы в бумажном виде в центрах госуслуг сохраняется.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.