Собянин упростил порядок предоставления торговых мест на межрегиональных ярмарках

В Москве упростили порядок выделения торговых мест на межрегиональных ярмарках. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Для получения торгового места на один день понадобится только паспорт, товаросопроводительный документ и бумага, подтверждающая ведение крестьянского хозяйства.

Кроме того, теперь места на столичных ярмарках получат представители стран СНГ, в отношении которых не применяются отдельные специальные экономические меры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

