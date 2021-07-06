Собянин упростил порядок получения статуса предпенсионера

В Москве с 12 июля упрощается порядок получения статуса предпенсионера. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Теперь все оформить можно будет сразу в электронном виде на портале mos.ru. Приходить в центры госуслуг больше не нужно.

Кроме того, срок рассмотрения заявления сократится с 6 до 3 рабочих дней. Уведомление о новом статусе будет приходить прямо в личный кабинет и автоматически передаваться в информационные системы для предоставления предпенсионерам мер социальной поддержки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.