Собянин поручил закупить 200 новых автомобилей скорой помощи

Столичный Депздрав закупит 200 новых автомобилей скорой помощи. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Всего на это будет выделено примерно 600 миллионов рублей. Обновление санитарного транспорта позволит обеспечить надежную работу московской скорой помощи, поскольку из-за пандемии коронавируса нагрузка на столичных медиков сильно выросла.

Всего в Москве сейчас работает более тысячи бригад. Ежедневно врачи, фельдшеры и медсестры выполняют более 10 тысяч выездов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.