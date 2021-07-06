Собянин подписал постановление о поощрении бизнеса за вакцинацию

Сергей Собянин подписал постановление о поощрении бизнеса, обеспечивающего вакцинацию работников. Первые 100 предприятий, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации 60% и более работников, получат гранты из городского бюджета.

Размер гранта составит 100% НДФЛ, уплаченного организацией за последние 12 месяцев, но не выше 5 миллионов рублей.

Также рестораны, кафе и другие предприятия общепита, соблюдающие требования по использованию QR-кодов, получат гранты на компенсацию расходов по уплате коммунальных услуг. Размер грантов составит 100% затрат предприятий на эти цели. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.