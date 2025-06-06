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06 июня, 14:15

Мэр Москвы

Собянин: в Бутырском районе создадут современный городской квартал

Собянин: в Бутырском районе создадут современный городской квартал

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Новый жилой квартал появится у станции метро "Фонвизинская" в Бутырском районе. Его площадь превысит 2,5 гектара. Подробности в своем телеграм-канале привел Сергей Собянин.

По программе комплексного развития территорий построят жилье по реновации, а также многофункциональный комплекс с гостиницей и спортивным центром. Это позволит создать в городе более 1 100 новых рабочих мест. После окончания строительства место благоустроят, проложат новые дороги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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