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06 июня, 21:45

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Собянин: в Москве будет создан роботизированный завод по производству грузовиков

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В Москве появится первый в России роботизированный завод по производству грузовиков. Такое соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Документ подписан мэром столицы Сергеем Собяниным и гендиректором ПАО "КАМАЗ" Сергеем Когогиным.

Ожидается, что на столичном предприятии будут выпускать около 40 тысяч машин в год. Подробнее о том, какие еще важные соглашения заключили на ПМЭФ, – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: ПМЭФ-2024
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