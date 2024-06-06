Собянин: в Москве будет создан роботизированный завод по производству грузовиков

В Москве появится первый в России роботизированный завод по производству грузовиков. Такое соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Документ подписан мэром столицы Сергеем Собяниным и гендиректором ПАО "КАМАЗ" Сергеем Когогиным.

Ожидается, что на столичном предприятии будут выпускать около 40 тысяч машин в год. Подробнее о том, какие еще важные соглашения заключили на ПМЭФ, – в эфире телеканала Москва 24.

